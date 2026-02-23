Blerim Bexheti përshëndet vendimin e Artan Grubit për t’u dorëzuar para drejtësisë

Blerim Bexheti përshëndet vendimin e Artan Grubit për t’u dorëzuar para drejtësisë

Deputeti i Blerim Bexheti sonte në emisionin “Debat në SHENJA” përshëndeti vendimin e ish-bashkpartiakut të tij, Artan Grubi, për t’u paraqitur para organeve të drejtësisë.

“E përshëndes individualisht, por edhe në emër të Bashkimi Demokratik për Integrim, vendimin e z. Grubi për t’u përballur me organet gjyqësore në një proces ligjor, transparent dhe jo selektiv, për të dëshmuar për çështjet që ai i konsideron të rëndësishme,” deklaroi Bexheti.

Ai shtoi se është shumë e rëndësishme që drejtësia të mos jetë selektive dhe se vendimet nuk duhet të shpallen përmes mediave apo përmes konspiracioneve, por të trajtohen brenda institucioneve ligjore. /SHENJA/

