Blerant Ramadani takohet me banorët e Bukoviqit: Zgjedhjet janë referendum për dinjitetin shqiptar

Blerant Ramadani takohet me banorët e Bukoviqit: Zgjedhjet janë referendum për dinjitetin shqiptar

Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim (AKI) për kryetar të Komunës së Sarajit, Blerant Ramadani, së bashku me shefin e shtabit komunal, Senehat Murtezani, zhvilluan një takim me banorët e fshatit Bukoviq, ku u pritën ngrohtësisht nga komuniteti vendas.

“Në Bukoviq u mirëpritëm nga banorë fisnikë dhe bujarë, të cilët vazhdimisht dëshmojnë dashurinë dhe besimin e tyre në vizionin tonë,” u shpreh Ramadani pas takimit.

Gjatë fjalës së tij, ai theksoi se këto zgjedhje përfaqësojnë një referendum për dinjitetin shqiptar, duke shtuar se zhvillimi i Komunës së Sarajit do të jetë prioriteti kryesor i mandatit të tij.

Për banorët e Bukoviqit, Ramadani premtoi tri projekte konkrete:

  • Furnizimin me ujë të pijshëm, si një nevojë jetike,

  • Ndërtimin e një salle moderne sportive për të rinjtë,

  • Realizimin e një rruge alternative Bukoviq – Llaskarc, që do të mundësojë një lidhje më të shpejtë dhe më të sigurt me pjesët tjera të komunës.

Gjatë takimit, u dëgjuan gjithashtu edhe propozime të tjera nga vetë banorët, të cilat, sipas Ramadanit, do të merren parasysh në hartimin e planeve zhvillimore.

“Me përkushtim, vizion dhe projekte konkrete, do ta kthejmë këtë besim në vepra gjatë mandatit të ardhshëm katërvjeçar,” theksoi kandidati i AKI-së, duke përmbyllur takimin me mesazhin e unitetit dhe bashkëpunimit: #Bashkë #AKI #Saraj

MARKETING

Të ngjajshme

Toshkovski: Zjarri në Trubarevë nën kontroll, por substancat toksike rrezikojnë banorët

Toshkovski: Zjarri në Trubarevë nën kontroll, por substancat toksike rrezikojnë banorët

MSH siguron 2,000 maska mbrojtëse për banorët e Trubarevës

MSH siguron 2,000 maska mbrojtëse për banorët e Trubarevës

Muhamed Elmazi: Tetori është më afër se kurrë, numërimi mbrapsht ka nisur

Muhamed Elmazi: Tetori është më afër se kurrë, numërimi mbrapsht ka nisur

Inkursioni i dronëve rusë në Poloni, Marco Rubio: I papranueshëm dhe provokim i rrezikshëm

Inkursioni i dronëve rusë në Poloni, Marco Rubio: I papranueshëm dhe provokim i rrezikshëm

Zelensky: Një dron rus depërtoi 10 kilometra në hapësirën ajrore rumune

Zelensky: Një dron rus depërtoi 10 kilometra në hapësirën ajrore rumune

Ushtria izraelite godet një ndërtesë banimi në Gaza mes luftës së vazhdueshme gjenocidale

Ushtria izraelite godet një ndërtesë banimi në Gaza mes luftës së vazhdueshme gjenocidale