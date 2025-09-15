Blerant Ramadani: Saraji është zemra e gjallë e shqiptarëve në Shkup
Kandidati për kryetar komune të Sarajit nga Besëlidhja Aleanca Kombëtare për Integrim, Blerant Ramadani, sot ka prezantuar listën e kandidatëve për këshilltarë komunal. Ramadani ka theksuar se kjo listë është besëlidhje e ndershme me qytetarët, një përfaqësim i brezave, i profesionalizmit dhe i dinjitetit tonë.
Më 19 Tetor, Saraji nuk voton vetëm për një listë, por për një të ardhme të barabartë.
Postimi i plotë i Blerant Ramadanit nga AKI:
Saraji është zemra e gjallë e shqiptarëve në Shkup, djep i historisë, i traditës dhe i vizionit për të ardhmen.
Sot, prezantojmë listën fituese të Aleancës Kombëtare për Integrim, me bartës kryetarin aktual Iljas Veseli, njeri i besës dhe i përvojës, i cili ka ditur të qëndrojë gjithmonë në krah të popullit.
Kjo listë është besëlidhje e ndershme me qytetarët, një përfaqësim i brezave, i profesionalizmit dhe i dinjitetit tonë.
Ky është momenti ynë. Ky është vizioni ynë. Kjo është fitorja jonë!
#Bashkë #SarajiQëDuam #AKI #ListaFitore #19Tetor
Më poshtë lista e plotë e kandidatëve për këshilltarë komunal të AKI në komunën e Sarajit: