Blerant Ramadani: Saraji është zemra e gjallë e shqiptarëve në Shkup

Kandidati për kryetar komune të Sarajit nga Besëlidhja Aleanca Kombëtare për Integrim, Blerant Ramadani, sot ka prezantuar listën e kandidatëve për këshilltarë komunal. Ramadani ka theksuar se kjo listë është besëlidhje e ndershme me qytetarët, një përfaqësim i brezave, i profesionalizmit dhe i dinjitetit tonë.
Postimi i plotë i Blerant Ramadanit nga AKI:

Saraji është zemra e gjallë e shqiptarëve në Shkup, djep i historisë, i traditës dhe i vizionit për të ardhmen.
Sot, prezantojmë listën fituese të Aleancës Kombëtare për Integrim, me bartës kryetarin aktual Iljas Veseli, njeri i besës dhe i përvojës, i cili ka ditur të qëndrojë gjithmonë në krah të popullit.
Kjo listë është besëlidhje e ndershme me qytetarët, një përfaqësim i brezave, i profesionalizmit dhe i dinjitetit tonë.
Më 19 Tetor, Saraji nuk voton vetëm për një listë, por për një të ardhme të barabartë.
Ky është momenti ynë. Ky është vizioni ynë. Kjo është fitorja jonë!

#Bashkë #SarajiQëDuam #AKI #ListaFitore #19Tetor

Më poshtë lista e plotë e kandidatëve për këshilltarë komunal të AKI në komunën e Sarajit:

