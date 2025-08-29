Blerant Ramadani: Arnaqia e Epërme dhe e Poshtme folën me një zë të fuqishëm!

Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për komunën e Sarajit, Blerant Ramadani, së bashku me kryetarin aktual të Sarajit, Iljas Veseli, kanë qëndruar në fshatin e Arnaqisë, ku me banorët e kësaj ane, diskutuan rreth konceptit për një Saraj modern.

Shkrimi i plotë i Blerant Ramadanit nga AKI:

Bashkë me kryetarin Iljas Veseli patëm nderin të takojmë banorët e Arnaqisë, burra me traditë, me respekt dhe me besim të pathyeshëm.
Fjalët e tyre të sinqerta dhe fjalët e tyre na dhanë një mesazh të qartë: rruga jonë është e drejtë – rruga e bashkimit, rruga e shërbimit, rruga e fitores!

Në emër të koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim, ne zotëhemi se bashkë do ta ngremë Sarajin në nivelin që e meriton, një Saraj modern, krenar dhe fitues!

