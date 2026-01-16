Bjellorusia miraton rregulloren e “bankës së kriptomonedhave”
Presidenti i Bjellorusisë, Alexander Lukashenko, nënshkroi të premten një dekret për të miratuar krijimin dhe funksionimin e bankave të kriptomonedhave në vend, transmeton Anadolu.
Vendimi synon të forcojë reputacionin e vendit në fushën e teknologjisë së informacionit.
Në Bjellorusi “bankat e kriptomonedhave” do të duhet të kombinojnë aktivitetet tradicionale bankare me transaksionet kriptomonedha, sipas dekretit.
Bankat e kriptomonedhave do të duhet të regjistrohen në Parkun e Teknologjisë së Lartë të Bjellorusisë (HTP) dhe të përmbushin rregulloren e dyfishtë të Bankës Kombëtare të vendit dhe HTP.
Mes sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, ka pasur një kërkesë në rritje për transaksione kriptomonedhash në rajon.