Bjellorusia miraton rregulloren e “bankës së kriptomonedhave”

Presidenti i Bjellorusisë, Alexander Lukashenko, nënshkroi të premten një dekret për të miratuar krijimin dhe funksionimin e bankave të kriptomonedhave në vend, transmeton Anadolu.

Vendimi synon të forcojë reputacionin e vendit në fushën e teknologjisë së informacionit.

Në Bjellorusi “bankat e kriptomonedhave” do të duhet të kombinojnë aktivitetet tradicionale bankare me transaksionet kriptomonedha, sipas dekretit.

Bankat e kriptomonedhave do të duhet të regjistrohen në Parkun e Teknologjisë së Lartë të Bjellorusisë (HTP) dhe të përmbushin rregulloren e dyfishtë të Bankës Kombëtare të vendit dhe HTP.

Mes sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, ka pasur një kërkesë në rritje për transaksione kriptomonedhash në rajon.

