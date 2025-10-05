Bitcoin thyen rekordin: Kapërcen 125,000 dollarë
Bitcoin ka kapërcyer për herë të parë pragun e 125,000 dollarëve, duke vendosur një rekord të ri historik në 17 vitet që kur është krijuar.
Mediat ndërkombëtare raportojnë se rritja e çmimit ndodhi gjatë orëve të tregtimit në Azi, me një vëllim tregtimi që arriti afro 50 miliardë dollarë brenda 24 orëve të fundit, sipas të dhënave nga CoinGecko.
Rritja e çmimit erdhi si pasojë e grumbullimit të tregtarëve optimistë, që shtynë Bitcoin drejt niveleve të reja. Sipas CoinGlass, brenda vetëm një ore janë likuiduar afro 100 milionë dollarë në pozicione të shkurtra, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit, më shumë se 200 milionë dollarë në pozicione të shkurtra të BTC janë shndërruar në blerës të detyruar.
Analistët e industrisë së kriptovalutave pohojnë se kombinimi i kushteve të favorshme makroekonomike dhe rritja e interesit institucional kanë kontribuar ndjeshëm në forcimin e Bitcoin.
“Skema më e gjerë mbetet optimiste, me një mbyllje të zgjatur të qeverisë që ka të ngjarë të vazhdojë të nxisë interesin për asetet e forta dhe të mbështesë kërkesën për Bitcoin si një ruajtës alternativ të vlerës,” tha për Decrypt të premten Joe DiPasquale, CEO i BitBull Capital.
Ndërkohë që çmimi arriti kulmin e ri gjatë pasdites në SHBA, rritja u zbut disi pasi tregtarët preferuan të realizojnë fitimet, pak poshtë nivelit të mëparshëm të të gjitha kohërave prej 124,128 dollarësh.