Bitcoin: Bie nën 67.000 dollarë, niveli më i ulët që nga nëntori i vitit 2024
Bitcoin vazhdoi rënien e tij të ndjeshme të enjten, duke rënë nën 67,000 dollarë (66,673 dollarë në orën 8 të mbrëmjes), ndërsa humbja e besimit në tregun e kriptomonedhave u intensifikua pas deklaratave të Sekretarit të Thesarit të SHBA-së, Scott Bessant.
Në një debat të nxehtë para Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve të mërkurën, Bessant u pyet nëse Departamenti i Thesarit i SHBA-së kishte autoritetin për të blerë Bitcoin ose kriptomonedha të tjera. “Unë nuk e kam atë autoritet, dhe si kryetar i FSOC, nuk e kam atë autoritet”, u përgjigj Bessant, duke shtuar pasigurinë rreth mbështetjes së qeverisë amerikane për kriptomonedhën.
Të enjten, çmimi i Bitcoin ra në 67,675 dollarë, niveli më i ulët që nga nëntori i vitit 2024. Çmimi i kriptomonedhës theu barrierën prej 70,000 dollarësh më herët gjatë ditës, me rënien që vazhdoi ndërsa shitjet u intensifikuan. Gjatë javës, rënia tejkaloi 20%.