Bislimovski: Jam kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike në vitin 2023

Planifikojmë të vendosim bllok tarifa për energjinë elektrike edhe për kompanitë në tregun e rregulluar, ashtu siç janë për qytetarët. Tarifa më e shtrenjtë mund të jetë me çmime më të larta se çmimet e tregut për të mos lejuar që kompanitë që janë në tregun e lirë të kthehen dhe të konsumojnë energji elektrike më të lirë për qytetarët dhe kompanitë e vogla, thotë kryetari i Komisionit Rregullator për Energjik, Marko Bislimoski në intervistën për REL

Kryetari i Komisionit Regullator për Energjetik Marko Bislimovski Z. Bislimoski, bëri të ditur se në përgatitje e sipër është bllok tarifa për energjinë elektrike edhe për kompanitë në tregun e rregulluar, ashtu siç janë për qytetarët.

Punojmë për prezantimin e një bllok strukture për konsumatorët e vegjël. Ata kanë konsum më të ulët dhe kuptohet që do të ketë një bllokim, me qëllim për të shmangur situata të tilla, që do të kenë një çmim jashtëzakonisht të lartë, ndoshta edhe më të lartë se çmimi i tregut, në mënyrë që të mos ia vlen që konsumatorët e mëdhenj të kthehen nga tregu falas në tregun e rregulluar. Megjithatë, në tregun e rregulluar, prioritet është sigurimi i nevojave të familjeve me çmime të arsyeshme dhe po ashtu të këtyre konsumatorëve të vegjël, pra bizneseve të vogla, mikrobizneseve, të cilët në fakt kanë nevojë për energji elektrike më të lirë se ajo e tregut të lirë.

Në pyetjen e gazetarës se a deo të ketë rritje të energjisë elektrike nga janari i vitit 2023, Bislimovski u shpreh kundër rritjes së çmimit por theksoi se duhet bërë analiza të detajuara se çfarë ka ndodhur në vitn 2022 dhe cilat do të jenë planet për vitin 2023.

Une jam kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Fillimisht duhet të bëjmë analiza, të shohim se si sigurohen nevojat e konsumatorëve të vegjël dhe amvisërive në tregun e rregulluar dhe si është plani që ato të sigurohen vitin e ardhshëm. Por tani duhet të ndalemi pak, të analizojmë se çfarë ka ndodhur në vitin 2022, cili është plani për vitin 2023 dhe pastaj të marrim vendimet e duhura. Ajo që është veçanërisht e rëndësishme tani është të shihet ndikimi i futjes së strukturës së bllokut në familje.

Bislimovski shtoi se në bazë të një studimi të bërë nga Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, në varësi të periudhës së vitit, humbjet e energjisë elektrike në rrjetin tonë të shpërndarjes janë nga 11.5 deri në 13.5 për qind. Sipas tij këto janë humbje teknike për shkak të strukturës së rrjetit.