Bislimovski: Do të rriten çmimet e derivateve të naftës, më shumë dizeli

Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës, Marko Bislimovski thotë se çmimi i naftës dhe karburantit ekstra të lehtë do të rritet me 2.5 denarë si rezultat i tronditjes së konfliktit Iran-Izrael.

MARKETING

“Kjo është java e parë, tani do të jetë goditja e parë, sot po marrim një vendim të jashtëzakonshëm, nafta dhe derivatet ekstra të lehta do të rriten në çmim për 2.5 denarë”, tha Bislimovski në “RTVM”.

Rregullatori i parë deklaroi se përveç ndikimit në çmimin e naftës bruto, këtë herë ndikon edhe në çmimin e gazit natyror.

“Çmimi i gazit natyror është 20 përqind më i lartë javën e kaluar, dhe kjo më shqetëson më shumë, sepse çmimi i energjisë elektrike është i lidhur me të. Ka edhe lëvizje në rritje në kontratat me afat për tremujorin e tretë dhe të katërt të vitit 2025, ndërsa në kontratat me afat të energjisë elektrike ka një rritje prej rreth 3.5 përqind, që nuk është një ndryshim i madh për momentin”, thotë Bislimovski.

Bislimovski tha se nga viti 2022, shteti, përmes ndryshimeve ligjore, do të ketë një mekanizëm sistematik që ul akcizat nëse ka rritje të çmimeve të derivateve të naftës.

MARKETING