Bislimoski: Lufta midis Izraelit dhe Iranit do të ndikojë edhe në çmimin e naftës në Maqedoni

Lufta midis Izraelit dhe Iranit do të ketë ndikim në çmimin e naftës në Maqedoni, beson kryetari i KRRE-së, Marko Bislimovski, por ai nuk pret ndikim në çmimet e produkteve të tjera, raporton SHENJA.

Pas sulmeve të mbrëmshme nga Izraeli ndaj Iranit, ai theksoi se këtë mëngjes çmimi i naftës në bursat botërore ishte rritur me rreth dhjetë dollarë. Rritja, sipas Bislimovskit, është gjashtë-shtatë dollarë.

“Absolutisht do të ketë ndikim, le të shohim se si do të reflektohet në ditët në vijim. Për javën e ardhshme, nuk besoj se do të ketë ndonjë ndikim drastik kur të marrim vendimin, por vetëm vazhdon nëse ky trend i çmimeve të larta të derivateve të naftës vazhdon më tej. Absolutisht do të ketë ndikim në çmimin që do të paguajnë përdoruesit në Maqedoni”, tha Bislimovski sot para se të drejtohej në sesionin e panelit “Efikasiteti i Energjisë dhe Integrimi i Burimeve të Rinovueshme të Energjisë në Sektorin e Shërbimeve” si pjesë e konferencës ndërkombëtare “E Ardhmja e Sektorit të Shërbimeve”, që po mbahet në Ohër.

