“Bisha” e re e Turqisë

Miliarda dollarë investohen nga kompanitë turke që prodhojnë sisteme armatimi, duke pasur si klientin më të mirë vetë shtetin turk.

Një sistem i ri raketor antitank me rreze të gjatë, i quajtur UMTAS është zhvilluar nga ROKETSAN. Sistemi raketor montohet kryesisht në helikopterë sulmues dhe drejtohet kundër tankeve me precizion të gjatë.

Raketa UMTAS filloi të zhvillohej në vitin 2005 për të përmbushur kërkesat për një raketë të drejtuar antitank të helikopterit sulmues vendas ATAK dhe deri më sot janë prodhuar disa variante. Ky sistem raketor është gjithashtu raketa e parë antitank me rreze të gjatë veprimi e Turqisë.

Familja e sistemeve të raketave UMTAS mund të përdoret kundër llojeve të ndryshme të objektivave, duke përfshirë tanke, automjete të blinduara, ndërtesa, helikopterë në lartësi të ulët dhe platforma detare, ajrore dhe tokësore pa pilot.

Në fakt, versioni L-UMTAS është një raketë antitank e drejtuar me lazer. Falë aftësisë së tij të drejtimit me lazer dhe kokës së armatosur të blinduar, sistemi i armëve mund të kyçet në objektivin e tij para ose pas lëshimit.

Për sistemin raketor L-UMTAS, rrezja e veprimit fillimisht ishte shpallur 8 km. Por, kreu i industrisë së mbrojtjes turke, profesor Dr. İsmail Demir deklaroi se ajo është rritur në 16 km dhe se do të ofrojë avantazhe të ndryshme në mjedisin luftarak në varësi të platformës në të cilën përdoret.

MARKETING