Bisedimet SHBA-Iran mbeten në “rrugën e duhur” pavarësisht përshkallëzimit gjatë natës
Bisedimet për arritjen e një marrëveshjeje midis SHBA-së dhe Iranit, sipas një raporti nga CNN që citon një burim diplomatik, mbeten në rrugën e duhur pavarësisht shkëmbimit të fundit të sulmeve, transmeton Anadolu.
Shkëmbimi i sulmeve midis SHBA-së dhe Iranit vazhdoi për të dytën ditë radhazi, pasi presidenti amerikan, Donald Trump, paralajmëroi se Washingtoni do të ndërmarrë sulme të tjera nëse Teherani nuk e pranon menjëherë marrëveshjen e paqes.
Komanada Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane goditën disa objektiva ushtarake në Iran nga mbrëmë deri në orët e para të ditës së sotme, duke i përshkruar sulmet si një akt “vetëmbrojtjeje” pas rrëzimit të një helikopteri amerikan në Ngushticën e Hormuzit.
Më herët, Trump deklaroi se Irani kishte marrë shumë kohë për të negociuar një marrëveshje dhe se do të duhej të paguante një çmim.
Bisedimet që nga armëpushimi i prillit, të ndërmjetësuara nga Pakistani, janë përqendruar në përfundimin e përhershëm të luftës që filloi më 28 shkurt, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe arritjen e një konsensusi mbi programin bërthamor të Iranit.