Bisedimet Rusi-Ukrainë: Ministri i Jashtëm turk do të takohet me delegacionin rus në Stamboll

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan do të takohet me delegacionin rus në Pallatin Dolmabahçe të Stambollit, ku do të zhvillohen bisedimet e paqes me Ukrainën, tha sot zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme turke Öncü Keçeli, transmeton Anadolu.

MARKETING

Delegacioni rus kryesohet nga Vladimir Medinsky, ndihmës presidencial i presidentit rus Vladimir Putin. Ai përfshin gjithashtu zëvendësministrin e Jashtëm Mikhail Galuzin, Shefin e Drejtorisë Kryesore të Shtabit të Përgjithshëm Igor Kostyukov, zëvendësministrin e Mbrojtjes Aleksandr Fomin dhe ekspertë të tjerë.

Më herët të enjten, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se po dërgon një delegacion ukrainas në Stamboll për të zhvilluar negociata të drejtpërdrejta me palën ruse.

Presidenti ukrainas njoftoi se ministri i Mbrojtjes Rustem Umerov do të udhëheqë delegacionin ukrainas gjatë bisedimeve me palën ruse.

“Pavarësisht nivelit mjaft të ulët të delegacionit rus, nga respekti për presidentin Trump, për delegacionin turk të nivelit të lartë dhe presidentin Erdoğan, dhe duke dëshiruar të përpiqem të paktën të ndërmarr hapat e parë drejt deeskalimit dhe përfundimit të luftës, vendosa ta dërgoj delegacionin tonë në Stamboll – megjithëse jo të plotë”, tha ai në kryeqytetin turk.

Zelenskyy u largua nga Turqia pasi pati një takim me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan në Kompleksin Presidencial në Ankara. Delegacioni i tij do të qëndrojë në Stamboll deri të premten.

Ndërkohë, Vladimir Medinsky, kreu i delegacionit rus, tha në një konferencë për shtyp në Stamboll se ekipi i tij ka autoritet të plotë për të diskutuar të gjitha çështjet e nevojshme për zgjidhjen e konfliktit.

Ai vuri në dukje se delegacioni u miratua me një dekret presidencial dhe u përgatit gjatë një takimi me presidentin rus Vladimir Putin.

“Qëllimi i negociatave të drejtpërdrejta me palën ukrainase është për të arritur paqe afatgjatë”, tha Medinsky, duke bërë thirrje për një qasje konstruktive për të gjetur sens të përbashkët.

MARKETING