Bisedimet për paqe SHBA-Iran, bien çmimet globale të naftës

Bisedimet për paqe SHBA-Iran, bien çmimet globale të naftës

Çmimet e naftës ranë të hënën pas raportimeve se zyrtarët amerikanë dhe iranianë bënë përparim në bisedimet e paqes.

Brent, indeksi global i naftës, ra me 1.7% herët në mëngjes në 79 dollarë për fuçi, ndërsa WTI, indeksi amerikan i naftës, ra me 0.9% në 75 dollarë për fuçi.

Negociatat SHBA-Iran përfunduan në mënyrë konstruktive në Zvicër gjatë natës dhe bisedimet teknike do të vazhdojnë këtë javë, sipas ndërmjetësve.

Tregtarët e naftës kanë vëzhguar nga afër se si negociatorët do ta trajtojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit. Ka shenja se trafiku përmes rrugës ujore është rritur pak gjatë 24 orëve të fundit, sipas të dhënave nga MarineTraffic.

Pas përfundimit të bisedimeve të së dielës në Zvicër, Katari dhe Pakistani thanë se Irani dhe SHBA-të kishin formuar një “linjë komunikimi” për Ngushticën e Hormuzit, duke rritur shpresat se stabiliteti për pikën e ngërçit të tregtisë së naftës është përpara.

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