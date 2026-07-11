Bisedimet në Oman/ SHBA nuk merr pjesë në tryezën e negociatave me Iranin

Bisedimet në Oman/ SHBA nuk merr pjesë në tryezën e negociatave me Iranin

Delegacioni amerikan nuk do të marrë pjesë në tryezën e negociatave me Iranin në Oman, ka bërë të ditur një zyrtar i Katarit për median amerikane CBS.

Më herët, CBS raportoi se delegacionet e Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kishin udhëtuar drejt Omanit më 11 korrik për të vazhduar bisedimet që lidhen me çështjet rajonale, përfshirë sigurinë në Ngushticën e Hormuzit.

Megjithatë, sipas burimeve, delegacioni amerikan nuk do të jetë i pranishëm në takimin e planifikuar.

Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, ndodhet në Muscat, kryeqytetin e Omanit.

Nuk janë bërë të ditura arsyet e mungesës së delegacionit amerikan, ndërsa mbetet e paqartë nëse do të zhvillohen kontakte në një format tjetër apo në një datë të mëvonshme.

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