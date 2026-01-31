Bisedimet në Florida për paqen në Ukrainë/ Witkoff: Takimi konstruktiv, Rusia synon të bashkëpunojë!

Bisedimet në Florida për paqen në Ukrainë/ Witkoff: Takimi konstruktiv, Rusia synon të bashkëpunojë!

Të dërguarit e SHBA-së dhe Rusisë, Steve Witkoff dhe Kirill Dmitriev, kanë reaguar pas takimit të zhilluar në Florida për situatën në Ukrainë.

Në mesazhin e tyre, Witkoff dhe Dmitriev, nënvizuan se patën diskutime “konstruktive” si pjesë e përpjekjeve të ndërmjetësimit të SHBA-së për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.

“Jemi të inkurajuar nga ky takim, i cili tregon se Rusia është e përkushtuar të punojë për paqen në Ukrainë”, Witkoff.

Ai sqaroi se delegacioni amerikan përfshinte edhe Sekretarin e Thesarit të SHBA-së, Scott Bessant, dhe Jared Kushner, dhëndrin e Presidentit Trump.

