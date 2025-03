Bisedimet me SHBA në Arabinë Saudite/ Zelensky nxjerr emrat, ja përbërja e delegacionit ukrainas

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky ka konfirmuar se zyrtarët ukrainas do të zhvillojnë bisedime me partnerët amerikanë në Arabinë Saudite javën e ardhshme për përfundimin e luftës me Rusinë.

Ndërsa presidenti ukrainas sugjeroi se ai nuk do të jetë pjesë e diskutimeve, ai tregoi ekipin që do jetë në këto diskutime:

-Shefin e Zyrës Presidenciale Andriy Yermak

-Ministrin e Punëve të Jashtme Andriy Sybiha -Ministrin e Mbrojtjes Rustem Umerov -Kolonel Pavlo Palisa. Ai theksoi se Ukraina është e përkushtuar në dialog.

“Nga ana jonë, ne jemi plotësisht të përkushtuar ndaj dialogut konstruktiv dhe shpresojmë të diskutojmë dhe të biem dakord për vendimet dhe hapat e nevojshëm”, shtoi Zelensky, shkruan skynews.

Bëhet e ditur se kjo pason bisedimet midis zyrtarëve amerikanë dhe rusë në Arabinë Saudite muajin e kaluar, të cilat u ndoqën nga Sekretari i Shtetit i SHBA-së Marco Rubio, këshilltari i sigurisë kombëtare Mike Waltz dhe i dërguari i posaçëm për Lindjen e Mesme Steve Witkoff. Të pranishëm ishin edhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe këshilltari për politikën e jashtme të Vladimir Putinit, Yuri Ushakov.

MARKETING