Bisedë telefonike e Mucunskit me ministren për Evropë dhe Punë të Jashtme të Shqipërisë, Spiropali
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski sot realizoi bisedë telefonike me ministren për Evropë dhe Punë të Jashtme të Republikës së Shqipërisë, Elisa Spiropali.
Siç qëndron në publikimin në profilin në Fejsbuk të ministrit Mucunski, me Spiropalin shprehën së bashku kënaqësinë për bashkëpunimin e shkëlqyer dypalësh dhe konfirmuan gatishmërinë e tyre për përmirësimin e mëtejshëm të tij në të gjitha fushat me interes të ndërsjellë.
Në këtë drejtim, Mucunski thekson se i ka bërë ftesë ministres Spiropali për një vizitë dypalëshe gjatë së cilës do të shqyrtohen iniciativa specifike për thellimin e bashkëpunimit.