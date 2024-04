Bilall Kasami viziton fshatrat e komunës së Tearcës

Kreu i Lëvizjes BESA, njëherit bartës i listës së VLEN në zonën zgjedhore 6 Bilall Kasami,sot bashkë me kandidatët për deputetë nga VLEN kanë vizituar fshatrat e komunës së Tearcës, ku ka bashkëbiseduar me qytetarët, duke ndarë me to pikat programore të Planit 2030 VLEN.

Kasami vizitoi Nerashtin, Odrin, Dobroshtin, Përshefcën, Gllogjën dhe Tearcën.

