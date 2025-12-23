Bilall Kasami mirëpriti Ministren Elisa Spiropali

Bilall Kasami mirëpriti Ministren Elisa Spiropali

Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, së bashku me zv.kryetarin Albi Qamili dhe deputeten Kaltrina Beqiri, mirëpriti Ministren për Evropë dhe të Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, e shoqëruar nga Ambasadori Denion Meidani.

Takimi theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar dhe lidhjet historike dhe kulturore që bashkojnë shqiptarët në rajon. Kryetari Kasami nënvizoi se Tetova mbetet një urë bashkëpunimi dhe promovimi të dinjitetit kombëtar, duke përkujtuar përpjekjet e përbashkëta për mbështetjen e komunitetit shqiptar dhe avancimin e rrugës drejt Bashkimit Evropian.

“Fqinjësia e mirë dhe kujdesi institucional për shqiptarët këtu janë dëshmi se kur Shqipëria dhe shqiptarët ecin së bashku, e ardhmja bëhet më e sigurt,” tha Kasami gjatë takimit.

Vizita e Ministres Spiropali pasqyron angazhimin e dy shteteve për të thelluar bashkëpunimin dhe për të forcuar lidhjet midis komuniteteve shqiptare, si dhe për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe kulturor në rajon.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI mban mbledhje të Kryesisë Qendrore, emëron drejtues dhe funksionarë të rinj

BDI mban mbledhje të Kryesisë Qendrore, emëron drejtues dhe funksionarë të rinj

Protestë në “Rrugën e Plastikave” për shkak të mungesës së energjisë elektrike

Protestë në “Rrugën e Plastikave” për shkak të mungesës së energjisë elektrike

Belgjika paraqet ndërhyrje në çështjen e gjenocidit të Afrikës së Jugut kundër Izraelit në gjykatën në Hagë

Belgjika paraqet ndërhyrje në çështjen e gjenocidit të Afrikës së Jugut kundër Izraelit në gjykatën në Hagë

Erdogan: Turqia do të themelojë qendrën e parë hiperskalë të platformës së të dhënave

Erdogan: Turqia do të themelojë qendrën e parë hiperskalë të platformës së të dhënave

Ajri i ndotur në Shkup: Inspektorët shqiptuan dënime ndaj ndërmarrjeve ndotëse

Ajri i ndotur në Shkup: Inspektorët shqiptuan dënime ndaj ndërmarrjeve ndotëse

Qeveria vendosi të shpallë gjendje krize prej shtatë ditëve për shkak të pamundësisë të furnizimit me mazut

Qeveria vendosi të shpallë gjendje krize prej shtatë ditëve për shkak të pamundësisë të furnizimit me mazut