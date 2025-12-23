Bilall Kasami mirëpriti Ministren Elisa Spiropali
Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, së bashku me zv.kryetarin Albi Qamili dhe deputeten Kaltrina Beqiri, mirëpriti Ministren për Evropë dhe të Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, e shoqëruar nga Ambasadori Denion Meidani.
Takimi theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar dhe lidhjet historike dhe kulturore që bashkojnë shqiptarët në rajon. Kryetari Kasami nënvizoi se Tetova mbetet një urë bashkëpunimi dhe promovimi të dinjitetit kombëtar, duke përkujtuar përpjekjet e përbashkëta për mbështetjen e komunitetit shqiptar dhe avancimin e rrugës drejt Bashkimit Evropian.
“Fqinjësia e mirë dhe kujdesi institucional për shqiptarët këtu janë dëshmi se kur Shqipëria dhe shqiptarët ecin së bashku, e ardhmja bëhet më e sigurt,” tha Kasami gjatë takimit.
Vizita e Ministres Spiropali pasqyron angazhimin e dy shteteve për të thelluar bashkëpunimin dhe për të forcuar lidhjet midis komuniteteve shqiptare, si dhe për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe kulturor në rajon.