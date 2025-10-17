Bilall Kasami: Me VLEN-in sollëm 80 milionë euro për komunat shqiptare
Në tubimin përmbyllës të fushatës zgjedhore të koalicionit VLEN në Tetovë, kandidati për kryetar të Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, u shpreh i bindur për fitoren, duke renditur arritjet e qeverisjes së deritanishme dhe duke theksuar ndryshimet që janë bërë brenda një viti.
“Ne fituam, i dashur Izet, sepse vetëm për një vit qeverisje i sollëm 80 milionë euro investime për komunat shqiptare,” deklaroi Kasami, duke iu drejtuar bashkëpartiakëve me tone optimiste dhe triumfuese.
Ai theksoi se koalicioni VLEN, me përkrahjen e Qeverisë, ka filluar të zgjidhë nevojat bazë të vendbanimeve shqiptare, të cilat sipas tij ishin lënë pas dore për më shumë se dy dekada.
“Fituam sepse me ndihmën e Qeverisë, VLEN po i zgjidh nevojat elementare të vendbanimeve tona, të cilat i neglizhuan, sepse i harruan për 20 vjet,” u shpreh Kasami.
Në fjalimin e tij, ai përmendi gjithashtu zgjidhjen e një problemi shumëvjeçar në Tetovë – objektin e “Medresesë”, që kishte mbetur pa zgjidhje për plot 40 vjet.
“Ne fituam, i dashur Zekë, sepse zgjodhëm problemin e ‘Medresesë’ që e kishin lënë pa zgjidhje për 40 vjet,” theksoi ai. /SHENJA/