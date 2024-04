Bilall Kasami: Më 24 prill dhe 8 maj do ta bëjmë ndryshimin edhe në nivelin qendror

Kryetari i Lëvizjes Besa dhe bartësi i listës për deputet në njësinë zgjedhor numër 6 nga radhët e VLEN-it, Bilall Kasami sonte para të paranishmëve tha se me 24 prill dhe 8 maj do ta bëjnë ndryshimin në nivelin qëndror, raporton SHENJA.

“Ne si themi askujt ule flamurin, sepse me koalicionin VLEN flamuri shqiptar do të valëvitet lart. Të ndëruar qytetarë, sonte po e kurorëzojmë karvanin e fitores me tubimin tonë final ku po shfaqim dominimin tonë të përbashkët, ashtu si e bëmë ndryshimin nëpër komunat tona. Me 24 prill dhe 8 maj do ta bëjmë ndryshim edhen në nivelin qendror”, u shpreh Kasami. /SHENJA/

MARKETING