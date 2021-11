Bilall Kasami: Kemi dyshime se deputeti Kastriot Rexhepi është kidnapuar

Kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami, nga Kuvendi, ka thënë se ka dyshime se deputeti Kastriot Rexhepi është kidnapuar.

“Lëvizja Besa qëndron e palëkundur në rënien e këtij regjimi i cili edhe me veprimet e fundit tregoi se është i gatshëm për gjithçka për të mbetur në pushtet. Sa i përket qëndrimit të deputetit Rexhepi, deri tani unë nuk kam vendosur komunikim me të, kam dyshime të bazuara se deputeti kundër vullnetit të tij mund të jetë i ndaluar përderisa nuk kam qëndrim të tij me figurë, me zë se ai është pozicioni të tij”, tha Kasami, raporton SHENJA.

Ai tha se nuk ka informata se ku ndodhet Kastrioti.