Bien çmimet e naftës pasi Trumpi paralajmëroi Iranin për Ngushticën e Hormuzit
Çmimet e naftës ranë të martën pasi presidenti amerikan Donald Trump e paralajmëroi Iranin të mos bllokojë një rrugë transporti detar thelbësore për furnizimet globale me energji.
“Nëse Irani bën diçka që ndalon rrjedhën e naftës brenda Ngushticës së Hormuzit, ai do të goditet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës NJËZET HERË MË FORTË sesa është goditur deri më tani”, tha ai në mediat sociale.
Në tregtinë e mëngjesit në Azi, nafta e papërpunuar Brent ishte 6.5% më e ulët në 92.46 dollarë dhe Nymex Light Sweet ra 7% në 88.15 dollarë.
Nafta kishte arritur pothuajse 120 dollarë për fuçi të hënën për shkak të frikës se lufta SHBA-Izrael me Iranin do të shkaktonte ndërprerje të gjata të furnizimeve nga Lindja e Mesme, por ra pasi Trump sugjeroi se lufta mund të mbaronte së shpejti.
“Ne bëmë një ekskursion të vogël sepse menduam se duhej ta bënim këtë për të hequr qafe disa të këqija. Pastaj, mendoj se do të shihni se do të jetë një ekskursion afatshkurtër”, tha Trump gjatë një konference për shtyp në Florida.
Rënia e çmimeve të naftës të martën u ka dhënë tregtarëve një moment për të “nxjerrë frymën”, por tregjet e energjisë mbeten në një gjendje “tërheqjeje totale të litarit”, tha Alberto Bellorin nga firma e investimeve në naftë dhe gaz InterCapital Energy.
Tregtia e naftës do të “mbetet tepër e trazuar” dhe çmimet ka të ngjarë të rriten nëse konflikti përshkallëzohet dhe të bien nëse duket se po lehtësohet, tha ai.
Çmimet e aksioneve në Azi shënuan fitime ndërsa shqetësimet në lidhje me ndikimin ekonomik të konfliktit u lehtësuan.
Nikkei 225 i Japonisë ishte 2.7% më i lartë, ndërsa Hang Seng në Hong Kong u rrit me 2% dhe Kospi i Koresë së Jugut fitoi me 5.5%.
Tregjet e aksioneve në rajon u goditën rëndë një ditë më parë nga shqetësimet e investitorëve se ndërprerjet në Gjirin mund të nënkuptojnë inflacion më të lartë dhe rritje të normave të interesit.
Ngushtica e Hormuzit është thelbësore për tregun global të energjisë pasi rreth një e pesta e naftës në botë kalon nëpër këtë rrugë të ngushtë ujore.