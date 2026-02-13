Bie numri i rasteve të gripit në Maqedoni, 1.306 raste në një javë

Javën e fundit, në Maqedoni u raportuan 1,306 raste me grip/sëmundjeve të ngjashme me gripin, që është 12.8 përqind më pak krahasuar me javën e kaluar. Numri i personave të raportuar këtë javë krahasuar me javën e gjashtë të sezonit të kaluar u ul me 54.7 përqind, dhe krahasuar me numrin për javën e gjashtë të kurbës tipike epidemike, u ul me 46.7 përqind.

“Sa i përket shpërndarjes së moshës, 715 persona janë të moshës 15 deri në 64 vjeç, 228 janë fëmijë të moshës 5 deri në 14 vjeç, 184 – fëmijë të moshës 0 deri në 4 vjeç dhe 179 janë persona mbi 65 vjeç. Incidenca më e lartë është regjistruar tek fëmijët e moshës 0 deri në 4 vjeç”, informon Instituti i Shëndetit Publik (ISHP).

Në sezonin 2025/2026, numri i përgjithshëm i rasteve të gripit/sëmundjeve të ngjashme me gripin është 12,721. Krahasuar me të njëjtën periudhë të sezonit të kaluar, numri i rasteve të raportuara është rritur me 9.5 përqind, dhe krahasuar me modelin e 15 sezoneve të fundit, është regjistruar rënie prej 13.6 përqind.

Siç thuhet në raportin e ISHP-së, vitin e kaluar në tetor u regjistruan 338 raste, në nëntor – 438 raste, në dhjetor kishte 1.324 raste, në janar kishte më shumë – 9.135 raste dhe në shkurt kishte 1.306 raste të gripit.

ISHP informon se që nga java e gjashtë, gjithsej 79.110 persona në Maqedoni janë vaksinuar me vaksina falas ose komerciale.

