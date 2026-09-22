Bie çmimi i naftës pas ofertës së Iranit për rihapjen e Hormuzit

Bie çmimi i naftës pas ofertës së Iranit për rihapjen e Hormuzit

Çmimi i naftës ka rënë nën 100 dollarë për fuçi pasi Irani ka bërë një “ofertë për ngushticën e Hormuzit”.

Lëvizja vjen pas një raporti të agjencisë së lajmeve Kyodo, sipas të cilit Irani ka ofruar të rihapë Ngushticën e Hormuzit brenda shtatë ditëve, nëse Shtetet e Bashkuara ndërmarrin hapa fillestarë për të lehtësuar presionin ushtarak.

“Ekziston mundësia për të ecur drejt një marrëveshjeje”, i ka thënë Kyodos një zyrtar i lartë i qeverisë iraniane.

Por zyrtari ka shtuar se Uashingtoni zyrtar duhet të tregojë “seriozitet dhe përkushtim” nëse diplomacia pritet të përparojë.

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