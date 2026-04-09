Bie çmimi i arit

Bie çmimi i arit

Ari, i cili kohët e fundit po thyente rekorde, tani po përballet me presion dhe paqëndrueshmëri të fortë. Sipas të dhënave të fundit, metali i çmuar po tregtohet me rreth 4,050 deri në 4,100 euro për ons ose 130 euro për gram, një rënie e ndjeshme nga kulmet e fundit.
Investitorët janë kapur në befasi, pasi një rritje dramatike pasoi një korrigjim që fshiu disa nga fitimet vetëm në pak ditë. Ata thonë se pas kësaj turbulence qëndron një kombinim i disa faktorëve, siç janë forcimi i dollarit, rritja e normave të interesit dhe pasiguria në tregjet globale.
Analistët thonë se interesi për arin mbetet i lartë, veçanërisht për shkak të rreziqeve gjeopolitike dhe politikave të bankës qendrore. Kohët e fundit, ari ka parë gjithashtu rritje afatgjatë, duke e forcuar më tej statusin e tij si një mbrojtje kundër goditjeve ekonomike.

