Bie çmimi i arit
Çmimet e arit ranë të hënën, nën presionin e shqetësimeve se rritja e kostove të naftës mund të nxisë inflacion dhe të detyrojë bankat kryesore qendrore, përfshirë Rezervën Federale të SHBA-së, të ndajnë politika më të ashpra monetare.
Ari regjistroi një ulje prej 0.7%, duke arritur në 4,983.17 dollarë për ons (1 ons = 28 gram).
Ndërkohë, çmimi i naftës ka kaluar mbi 100 dollarë për fuçi, me një rritje prej më shumë se 40% gjatë këtij muaji, në nivelin më të lartë që nga viti 2022. Kjo rritje lidhet me tensionet në Lindjen e Mesme, pas sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit, të cilat detyruan Teheranin të ndalojë dërgesat përmes Ngushticës së Hormuzit.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të dielën ka kërkuar nga aleatët të ndihmojnë në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, ndërsa forcat iraniane vazhdojnë sulmet në këtë rrugë ujore strategjike, në kuadër të përplasjeve SHBA-Izrael ndaj Iranit, të cilat tashmë hyjnë në javën e tretë.