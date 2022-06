Bie besimi i konsumatorëve në Eurozonë

Treguesi i besimit të konsumatorit në Eurozonë ra në minus 23.6 pikë në qershor, 2.4 pikë më pak nga një muaj më parë, njoftoi sot Komisioni Evropian, transmeton Anadolu Agency (AA).

Besimi i konsumatorit në Bashkimin Evropian gjithashtu ra me 1.9 pikë në minus 24.0 pikë në bazë mujore, thuhet në deklaratë.

Treguesi mat nivelin e besimit në aktivitetin ekonomik dhe përdoret për të parashikuar shpenzimet konsumatore. Interpretimi negativ tregon një optimizëm të ulët tek konsumatorët.

Interpretimi është nën mesataren e tij prej një kohe të gjatë me minus 10.6 për BE-në dhe minus 11.0 për zonën e euros ndërsa më afër nivelit të ulët rekord të regjistruar në prill 2020, në fillim të pandemisë COVID-19.

KE-ja tha se treguesi i ndjenjës ekonomike në qershor ra 1.7 pikë në 102.5 në BE dhe 1 pikë në 104 në Eurozonë.

Gjithashtu, treguesi i pritjeve të punësimit u ul si në BE, me 1.6 pikë në 110.6 ashtu edhe në Eurozonë me 1.7 pikë në 110.9, thuhet më tej.