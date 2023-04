Biden zyrtarizon rikandidimin për një mandat të dytë presidencial

Presidenti i SHBA, Joe Biden ka zyrtarizuar këtë të martë rikandidimin e tij për një mandate të dytë në Shtëpinë e Bardhë.

Ndonëse është komentuar gjerësisht për moshën dhe problemet e mundshme shëndetësore, Biden duket se ka vendosur të sfidojë veten dhe kërkojë votëbesimin e qytetarëve të tij.

Përmes një deklarate, Biden theksoi se rikandidimi i tij vjen si nëj nevojë për vijimin e punës së tij.

“Pyetja me të cilën po përballemi është nëse në vitet në vijim kemi më shumë liri apo më pak liri. Më shumë të drejta ose më pak”, thotë Biden. “Unë e di se çfarë dua të jetë përgjigja dhe mendoj se edhe ju. Nuk është koha për të qenë të vetëkënaqur. Kjo është arsyeja pse unë kandidoj për rizgjedhje.”

Deklarata zyrtare e Biden-it i jep fund çdo dyshimi të mbetur në lidhje me qëllimet e tij dhe fillon një garë që mund të evoluojë në një revansh me rivalin e tij të vitit 2020, ish-presidentin Donald Trump . Ai hyn në garë me një rekord të rëndësishëm legjislativ, por me vlerësime të ulëta të miratimit, një enigmë që këshilltarët e tij deri më tani nuk kanë qenë në gjendje ta zgjidhin. Tashmë presidenti më i vjetër në histori, ai përballet gjithashtu me pyetje të vazhdueshme për moshën e tij.

Nisja vjen katër vjet në ditën kur Biden zyrtarizoi ofertën e tij për vitin 2020. Ajo garë u bë një mision për të rikthyer karakterin e vendit dhe për të parandaluar që Trump të arrijë një mandat të dytë.