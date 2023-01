Biden zotohet se Ukraina do të marrë të gjithë ndihmën që i nevojitet

Presidenti i SHBA Joe Biden iu përgjigj një pyetjeje nëse ai mbështet dërgimin e tankeve Leopard në Ukrainë, duke thënë se vendi do të marrë “të gjithë ndihmën” që i nevojitet për të luftuar kundër trupave ruse.

Teksa po largohej nga një ngjarje në Shtëpinë e Bardhë, Biden tha: “Ukraina do të marrë të gjithë ndihmën që i nevojitet”.

Ditët e fundit, zyrtarët gjermanë kanë treguar se nuk do të dërgojnë tanket e tyre Leopard në Ukrainë ose nuk do të lejojnë ndonjë vend tjetër me tanke të prodhuara gjermane në inventarin e tyre ta bëjë këtë përveç nëse SHBA bie dakord të dërgojë M1 Abrams.