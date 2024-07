Biden tha se ka “dështuar” në debatin kundër Trumpit

Presidenti i SHBA-së dhe njëherësh kandidati i Partisë Demokratike në zgjedhjet e nëntorit, Joe Biden tha se “dështoi me një performancë të tmerrshme” në debatin televiziv me kandidatin e Partisë Republikane Donald Trump, por se nuk do të tërhiqet nga kandidatura, transmeton Anadolu.

Biden, i cili ishte i ftuar në programin “The Earl Ingram Show” që transmetohet në shtetin amerikan Wisconsin, komentoi performancën e tij në debatin e transmetimit të drejtpërdrejtë të mbajtur natën e 27 qershorit dhe iu përgjigj spekulimeve se do të tërhiqej nga kandidatura.

Biden pranoi se ai performoi dobët në debatin kundër Trumpit. “Kam pasur një natë të tmerrshme. Unë gabova dhe bëra gabime. Kjo është vetëm një gjë 90 minuta në skenë, shikoni çfarë bëra në 3.5 vjet”, tha ai.

Duke deklaruar se ai do të vazhdojë garën edhe nëse performanca e tij në debat nuk ishte ashtu siç dëshironte, Biden tha: “Kam mësuar nga babai im të ngrihem përsëri kur të rrëzohem. Ne do t’i fitojmë zgjedhjet”.

Biden, i cili priti personelin ushtarak dhe familjet e tyre në Shtëpinë e Bardhë me rastin e 4 korrikut, Ditës së Pavarësisë, iu përgjigj komenteve se do të tërhiqej nga kandidatura dhe në fjalimin e tij tha: “Unë nuk do të shkoj askund”.

– Reagimet kundër Bidenit vazhdojnë të vijnë nga donatorët e Partisë Demokratike

Abigail Disney, mbesa e donatorit të Partisë Demokratike dhe bashkëthemeluesit të kompanisë Disney, Roy O. Disney, njoftoi se do të ndërpresë donacionet e saj për partinë nëse Bideni nuk tërhiqet nga gara.

Duke komentuar për CNBC, Disney theksoi se vendimi i saj nuk ishte mungesë respekti. “Unë jam e sigurt për këtë. Nëse Biden nuk tërhiqet, demokratët do të humbasin”, tha ajo.

Disney theksoi se zëvendëspresidentja Kamala Harris mund ta mposht Trumpin. “Nëse demokratët i tolerojnë mangësitë e zv/presidentes Harris një të dhjetën se si i tolerojnë mangësitë e Bidenit, ne mund t’i fitojmë këto zgjedhje”. u shpreh ajo.

Reed Hastings, një nga donatorët e Partisë Demokratike dhe bashkëthemelues i Netflix-it deklaroi për “New York Times” (NYT) se Bideni duhet të lejojë liderët e fortë demokratë të mposhtin Trumpin dhe bëri thirrje që Bideni të tërhiqet nga gara presidenciale.

Hastings ishte i pari nga donatorët kryesorë që i tha publikisht Bidenit të tërhiqej nga gara presidenciale. Gjithashtu anëtarët demokratë të Dhomës së Përfaqësuesve, Raul Grijalva dhe Lloyd Doggett i kishin bërë thirrje Bidenit të tërhiqej nga gara presidenciale.

Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti Biden nuk do të tërhiqet nga gara presidenciale.

