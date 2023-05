Biden takim me kryeministrin japonez, SHBA dhe Japonia zotohen për më shumë sanksione ndaj Rusisë

Japonia dhe SHBA do të vazhdojnë me lëshimin e sanksioneve kundër Rusisë dhe do të mbështesin Ukrainën, ka thënë kryeministri japonez Fumio Kishida pas një takimi me presidentin amerikan Joe Biden.

Ai tha gjithashtu se të dy vendet kanë pohuar rëndësinë e bashkëpunimit mes tyre për çështjet e përbashkëta në lidhje me Kinën.

Pas pushtimit rus të Ukrainës, Presidenti Biden pretendoi se ekonomia e Rusisë do të “përgjysmohej” pas sanksioneve ndaj tyre.

Megjithatë në fillim të këtij viti, presidenti Vladimir Putin tha në një fjalim në parlamentin e vendit se ekonomia dhe sistemi i qeverisjes ruse “kishin rezultuar të ishin shumë më të forta se sa besonte Perëndimi”.