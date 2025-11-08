Biden ‘sulmon’ Trumpin: Ti na turpëron si komb
Ish-presidenti amerikan Joe Biden i bëri një kritikë të fortë pasardhësit të tij, duke argumentuar para një dhome mbështetësish se presidenti Donald Trump i ka “bërë një goditje shkatërruese” demokracisë.
“E dija që Trump do të çonte një festë shkatërruese në vend, por nuk e kisha idenë, duhet ta pranoj, nuk e dija që do të kishte një festë të vërtetë shkatërruese”, tha Biden në një gala të organizuar në Omaha nga Partia Demokratike e Nebraskës, duke iu referuar prishjes së Krahut Lindor të Shtëpisë së Bardhë për të ndërtuar një sallë vallëzimi prej 90,000 metrash katrorë.
“Është një simbol i përsosur i presidencës së tij”, tha Biden.
“Trump i ka dhënë një goditje shkatërruese jo vetëm shtëpisë së popullit, por edhe Kushtetutës, sundimit të ligjit, vetë demokracisë sonë.”
Biden gjithashtu i tallte deklaratat e përsëritura të Trumpit se mandati i tij i dytë i kishte sjellë “një epokë të artë” vendit.
Në disa raste gjatë komenteve, Biden iu drejtua drejtpërdrejt Trumpit.
Në një rast, ish-presidenti tha: “Sinqerisht, ti vepron në një mënyrë që na turpëron si komb.”
“Ju punoni për ne, z.president. Ne nuk punojmë për ju. Ju punoni për ne, jo vetëm për miliarderë dhe milionerë”, tha Biden, duke shtuar, “jam i zemëruar.”
Ish-presidenti diskutoi gjithashtu për diagnozën e tij të kancerit të prostates. Biden e lidhi përvojën e tij personale me rëndësinë e kujdesit shëndetësor.
“Falënderoj Zotin për mjekët dhe infermierët dhe përparimet e jashtëzakonshme që po bëjmë në kërkimin për kancerin”, tha Biden.
“Tani Trump dhe miqtë e tij republikanë po shkurtojnë fondet qeveritare për kujdesin shëndetësor dhe po e bëjnë atë më të shtrenjtë, më të shtrenjtë për pothuajse të gjithë.