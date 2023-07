Biden rrëshqet përsëri në shkallët e aeroplanit presidencial

Presidenti Biden është parë përsëri duke rrëshqitur në shkallët e aeroplanit presidencial të SHBA’së Air Force One të enjten , transmeton Gazeta Metro.

Presidenti 80 vjeçar kaloi gjysmën e shkallëve në fluturimin nga Helsinki të Finlandës për në SHBA kur rrëshqiti dhe u mbajt që të mos rrëzohet nga ku arriti të ngjitej dhe të futej në avion.

Biden ishte duke përshëndetur të pranishmit në Aeroportin Internacional të Vantaan në Helsinki e cila pasoi vizitën e tij dy ditore në Vilnius të Lituanisë në kuadër të Samitit të NATO’s, raporton New York Post.

Ekipi protokollar i Biden i kishte vendosur shkallë më të shkurta presidentit në mënyrë që të mos rrëzohet pasi që ai muajin e kaluar gjatë një akademie ushtarake në Kolorado u rrëzua në mes të skenës.

