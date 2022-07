“Biden qëndroi për 40 sekonda pa mbyllur qepallat e syrit” – videoja që ka shkaktuar komente të shumta në rrjetet sociale

Përdoruesit e mediave sociale kanë filluar të përhapin teori konspirative për shëndetin e presidentit Joe Biden pas një videoje ku ai “qëndroi për 40 sekonda pa mbyllur qepallat e syrit”.

Bëhet fjalë për një video të publikuar në mediat sociale e cila ka ndezur një seri teorish konspirative rreth presidentit amerikan, përcjell Telegrafi.

Në videon e postuar të martën, Biden, i cili sapo është shëruar nga COVID-19, dënon ish-presidentin Donald Trump dhe rolin e tij në trazirat e Kapitolit të 6 janarit.

You can’t be pro-insurrection and pro-cop.

You can’t be pro-insurrection and pro-democracy.

You can’t be pro-insurrection and pro-American.pic.twitter.com/DCHprpK9Sx

— Joe Biden (@JoeBiden) July 26, 2022