Biden ndan 800 milionë dollarë për Ukrainën – SHBA-ja do të dërgojë edhe helikopterë për ushtrinë ukrainase

Presidenti amerikan Joe Biden sapo ka miratuar një paketë të re të rëndësishme të armëve, municioneve dhe pajisjeve të tjera për Ukrainën me vlerë 800 milionë dollarë.

Njoftimi për pajisje të tjera u bë pas një telefonate me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky.

Lista e blerjeve, të cilën ukrainasit e kanë kërkuar prej javësh, përfaqëson një ndryshim të dukshëm në atë që Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të bëjnë për të ndihmuar në përballimin e pushtimit rus.

Ai do të përfshijë një ri-furnizim me armë tashmë të dhëna për ukrainasit, por, në mënyrë kritike, edhe sisteme të reja armësh, të përshtatura për sulmin e ri rus që pritet në lindje të vendit në ditët në vijim.

Ai do të përfshijë 200 transportues të blinduar, sisteme të avancuara artilerie, drone dhe ndoshta më e rëndësishmja helikopterë, duke mbushur boshllëqet kryesore në amatimin e Ukrainës.

Vetëm dje, zyrtarët amerikanë mohuan sugjerimet se amerikanët do të dërgonin helikopterët Mi-17 të caktuar për Forcën Ajrore afgane përpara se Afganistani të binte në duart e Talebanëve.

Sfida tani për ukrainasit është që t’i marrin këto armë në fushën e betejës sa më shpejt që të jetë e mundur dhe të stërvitin trupat e tyre për t’i përdorur ato.

Biden statement: “I just spoke with President Zelenskyy and shared with him that my Administration is authorizing an additional $800 million in weapons, ammunition, and other security assistance to Ukraine.” pic.twitter.com/1Vg1Cm3f0Y

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) April 13, 2022