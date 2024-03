Biden ‘harron’ mikrofonin ndezur, çfarë paralajmëroi presidenti i SHBA?

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, duke harruar mikrofonin ndezur pas fjalimit të përvitshëm të enjten, ka paralajmëruar një takim të rëndësishëm me kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu.

Duke iu referuar me nofkën “Bibi”, Bideni i ka thënë senatorit Michael Bennet se i ka kërkuar kryeministrit izraelit një takim të cilit i është drejtuar me shprehjen “Come to Jesus” e që i referohet “realizimit ose kuptimit të diçkaje që shpesh shkakton ndryshim të madh”.

Pasi një ndihmës e lajmëroi se gjithçka po incizohet, Bideni ka qeshur dhe ka vazhduar shpejt se “jam me mikrofon ndezur… kjo ishte e mirë”. Menjëherë pas kësaj, Benneti është dëgjuar duke i kërkuar Bidenit të kërkojë nga Izraeli të lejojë më shumë ndihma për Gazën.

NEW – Biden on hot mic: "I told him, Bibi, and don't repeat this, but you and I are going to have a 'come to Jesus' meeting." pic.twitter.com/1gDCdhgeXf

— Disclose.tv (@disclosetv) March 8, 2024