Biden: “Gabim tepër serioz” nëse Rusia përdor armë bërthamore në Ukrainë

Mes akuzave nga Moska se Kievi përdor një “bombë të pistë”, presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ka deklaruar se do të ishte një “gabim tepër serioz” nëse Rusia përdor armë bërthamore në Ukrainë, transmeton Anadolu Agency (AA).

“Rusia do ta bënte një gabim tepër serioz për përdorimin e armëve bërthamore taktike. Unë nuk po ju garantoj se ende është një operacion i flamurit të rremë. Por do të ishte një gabim serioz dhe i rëndë”, tha Biden në Shtëpinë e Bardhë pasi mori një dozë përforcuese të koronavirusit COVID-19.

Komentet ishin në përgjigje të një pyetje nëse pretendimet ruse se Ukraina po përgatitet për një sulm me “bombë të pistë” në tokën e saj ishin fillimi i një operacioni të flamurit të rremë për Rusinë.

Dje, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Ned Price, tha se Rusia do të përballet me pasoja serioze nëse do të përdorte një “bombë të pistë” ose një armë bërthamore kundër Ukrainës.

Price tha se nëse Rusia përdor një pajisje bërthamore të improvizuar kundër Ukrainës, “do të ishte sigurisht një shembull tjetër i brutalitetit të presidentit Putin”.

“Nëse ai do të përdorte një të ashtuquajtur ‘bombë të pistë’, do të kishte pasoja për Rusinë, pa marrë parasysh nëse përdor një ‘bombë të pistë’ apo bombë bërthamore”, u tha Price, por nuk përshkroi se çfarë lloj përgjigjesh po shqyrton SHBA-ja.

“Bomba e pistë” kombinon eksplozivët konvencional me materiale radioaktive që përhapen në një zonë pas shpërthimit.

Rusia ka akuzuar Ukrainën se po përgatitet të përdorë një pajisje të tillë, një pretendim që Perëndimi e hodhi poshtë si një mbulesë të mundshme për Kremlinin për të përdorur një “bombë të pistë”.

Të dielën, SHBA-ja, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar kundërshtuan kategorikisht sugjerimin, duke theksuar në një deklaratë të përbashkët se secili prej ministrave të tyre të mbrojtjes “e bëri të qartë” në biseda të ndara telefonike me ministrin rus të Mbrojtjes, Sergey Lavrov, se “të gjithë hedhim poshtë akuzat transparente të rreme të Rusisë se Ukraina po përgatitet të përdorë një ‘bombë të pistë’ në territorin e saj”.

“Bota do ta shihte si çdo përpjekje për të përdorur këtë pretendim si pretekst për përshkallëzim. Ne refuzojmë çdo pretekst për përshkallëzim nga Rusia”, thanë ata.