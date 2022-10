Biden do ta takonte Putinin, por jo për luftën e Ukrainës

Presidenti amerikan, Joe Biden deklaroi se nuk ka parë ndonjë lëvizje nga presidenti rus, Vladimir Putin për lirimin e yllit të basketbollit amerikan për femra, Brittney Griner.

“Jo nga Putin”, tha Biden kur u pyet nëse kishte parë ndonjë veprim në rastin e Grinerit.

Duke folur me Jake Tapper të CNN, i pari i shtetit amerikan pohoi se do të ishte i gatshëm të takonte Putinin në samitin e ardhshëm të G20 në Indonezi nëse ai do të ishte i gatshëm të diskutonte lirimin e basketbollistes.

“Nuk kam ndërmend të takohem me të. Por për shembull, nëse ai do të vinte tek unë në G20 dhe do të thoshte se dua të flas për lirimin e Grinerit, do të takohesha me të. Dua të them, do të varet”, tha Biden.

Ndërkohë, Biden u tha gazetarëve të mërkurën se sulmet e fundit ruse ndaj infrastrukturës civile ukrainase ishin brutale dhe “përtej zbehjes”.

Një ndihmës i Kremlinit iu përgjigj Bidenit duke thënë se “nuk e ka ndërmend të takohet” me presidentin rus, Vladimir Putin, duke thënë të mërkurën se Moska “kurrë nuk refuzon negociatat dhe çdo kontakt të dobishëm ndërkombëtar”, sipas medias shtetërore RIA Novosti.

“Ne kurrë nuk e kthejmë një dorë të shtrirë. Nëse ndiejmë dhe kuptojmë se një partner për një arsye ose një tjetër nuk dëshiron të takohet, ne nuk imponohemi”, u tha gazetarëve ndihmësi i Putinit për politikën e jashtme, Yury Ushakov.

Kur u pyet nëse Putin do të merrte pjesë në samitin e G20 që do të zhvillohet në nëntor në Indonezi, Ushakov tha se “ka ende shumë kohë për të vendosur”.