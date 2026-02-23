Bexheti: VLEN duhet të bindë partnerët për rezolutën e ish-krerëve të Kosovës

Bexheti: VLEN duhet të bindë partnerët për rezolutën e ish-krerëve të Kosovës

Deputeti i BDI-së, Blerim Bexheti, sonte në emisionin “Debat në SHENJA”, the se VLEN duhet të bindë partnerët e tyre që të votojnë rezolutën për ish-krerët e Kosovës dhe jo të bëjë lojëra.

“E vërteta është një, dy nuk janë. Shumicën e anëtarëve në çdo komision e ka qeveria. Tash kush duhet ta bëjë shumicën që të kalojë rezoluta për ish-krerët e Kosovës. Shumica parlamentare apo. Shumë e thjeshtë është. Lojërat se unë do të marrë pjesë, por nuk do të kalojë , nuk kalojnë. Zotëritë e VLEN-it duhet të folin me partnerët e vet, nëse i ka partner që realisht nuk janë partner, të flasin dhe të thuan se ky është vullnet i shqiptarëve, populli i dytë këtu në shtet, se kjo duhet të mbështetet se edhe ato mbështesin diçka”, deklaroi Bexheti. /SHENJA/

