Bexheti – Mickoskit: Kërkoju falje shqiptarëve për sjelljen arrogante, mos mendoni se ju frikësohet dikush

Deputeti i Frontit Evropian, Blerim Bexheti, në foltoren e Kuvendit, ju drejtua kryeministrit Hristijan Mickoski duke thënë se as maqedonasve nuk ua mban premtimet ndërsa për shqiptarët dëshiron t’i prish marrëveshjet.

“Sot a ke guximin dhe përkrahjen t’ju kërkosh falje shqiptarëve me gjithë këtë sjellje arrogante me cilësinë e kryeministrit që po e bëni. Mos e gënjeni veten se e shqetësoni dikë e frikëson dikën”, tha Bexheti, drejtuar kryeministri Mickoski.



