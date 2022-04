Beteja mes dogmës vrastare dhe frymës së lirisë

Përtej optimizmit racional, një gjë mbetet e sigurt, bota, sidomos Europa nuk do të jetë e njëjtë pas agresionit në Ukrainë. Mes një përshkallëzimi dhe ribërjes së paqes do të shpërfaqet fytyra e dëshpërimit dhe trishtimit. Gjithë ai shkëlqim këmbëngulës dhe, në të njëjtën kohë, oportunë i progresit europian do të sfidohet vazhdimisht nga dogma brutale.

Shkruan: Bardhyl Zaimi

Gati nga të gjithë njerëzit e mendimit, nga shumë analistë me renome botërore, tashmë është theksuar se pas agresionit rus në Ukrainë bota nuk do të jetë më e njëjtë. Ky agresion që, ironikisht, nga Putini dhe klika e tij quhet “operacion special ushtarak” në fakt është një sulm brutal ndaj qenësisë së Ukrainës. Nga shumë analistë të nivelit botëror, që e njohin mirë mendësinë e Putinit, por edhe nga vetë disidentë politikë rusë, siç është rasti me shahistin Kasparov, vihet në dukje konstitucioni mental anti-perëndimor i tij, një prirje që po kalon në patologji me shumë dëme në njerëz dhe me shumë rreziqe për gjithë globin për shkak të armëve bërthamore që i posedon Rusia.

Sipas shumë analistëve, kjo luftë është përgatitur gjatë nga Putini, ndërkohë që një pjesë të fajit e mban edhe Perëndimi për shkak se lejoi “padiktueshëm” që të forcohet në këto përmasa një figurë autoritare që tashmë për çdo ditë i bombardon në mënyrën më brutale qytetet e Ukrainës, ndërkohë që në mënyrë permanente, herë drejtpërdrejt e herë tërthorazi, kërcënohet me armët e shkatërrimit në masë.

Mbase si asnjëherë më parë bota ndodhet përpara një frikë të arsyeshme kërcënimesh, të cilat vijnë nga një autokrat, nga një njeri, i cili vë në lojë edhe arsenalin bërthamor që me disa marrëveshje ndalohet që të përdoret në çfarëdo rrethanash. Dhe, në këtë situatë, fijet e patologjisë autoritare shkojnë më larg, shkojnë te biografia e tij si agjent i KGB-së, shkojnë në doktrinën bolshevike-sovjetike, të Luftës së Ftohtë e të ndarjes së botës me perden e hekurt, jo vetëm për popullin rus, por edhe për gjithë ata popuj të tjerë që aspirojnë të jenë pjesë e vlerave euro-atlantike, vlerave të demokracisë, të promovuara si një sistem që u kundërvihet sistemeve autoritare dhe totalitare.

Pikërisht, kjo doktrinë patologjike, e frymëzuar nga një rrezik i paqenë i zhdukjes së popullit dhe shtetit rus, e ka ngritur figurën e Putinit në majat e pushtetit në Rusi, ku është i rrethuar me oligarkë të shumtë, të cilët i mban në kontroll. Kjo doktrinë e izolimit, e ekskomunikimit dhe agresivitetit në të njëjtën kohë ka krijuar një figurë autoritare që ushqehet me “madhështinë” e Rusisë, me ekzistencën e saj në nivele “filozofike”. Pikërisht në këtë drejtim duhet kuptuar edhe deklarimi i tij në një intervistë se “nëse nuk ka Rusi pse duhet të ketë planet”. Një oksimoron që mund ta mendojë vetëm mendja e tij, vetëm një mendje që mund të ushqehet me ide apokaliptike, ashtu siç dëshiron ta bëjë edhe kohën në të cilën jetojmë.

Ukraina është viktimë e kësaj dogme patologjikë, e kësaj logjike, që siç e kanë vënë re edhe shumë analistë, ushqehet me mitet e së kaluarës, të cilat tash rikthen në një kontekst të ri krejtësisht të funksionalizuar për ta ushqyer autoritarizmin e Putinit, në betejën e tij personale për ta “gjunjëzuar” popullin ukrainas, të cilin ai e quan pjesë të pandashme të popullit rus. Pavarësisht nëse kjo është casus beli apo një perceptim i vërtetë në kokën e Putinit, lufta në Ukrainë merr përmasat e një hakmarrjeje, përmasat e një misioni shfarosës që “stoliset” me retorika “lufte speciale”.

Ukraina, në fakt, është viktimë e një përllogaritjeje gjakftohtë të Putinit për të përmbushur “misione historike” në raport me popullin e ukrainas dhe për ta testuar gatishmërinë e botës tjetër, e cila, siç duket, në preokupimet tjera të kalkulimeve kishte harruar se kishte ushqyer, ndërkohë pavërejtshëm, një diktator që tashmë po e kërcënon frikshëm gjithë njerëzimin.

Në fakt, Putini po kërkon me ngulm tashmë një rikonfigurim gjeopolitik, nëpërmjet të të cilit pretendon ta zgjerojë ndikimin e Rusisë edhe në vende tjera, në ato vende të cilat dikur i takonin ish Bashkimit Sovjetik. Ai kërkon që edhe njëherë ta rikthejë pikërisht atë dominim mbi popujt e tjerë nëpërmjet të së njëjtës doktrinë, që i ka rrënjët në bolshevizëm dhe në një totalitarizëm të pashembullt. Për ta krijuar pretekstin e sulmit brutal mbi Ukrainën, ai me vite e më zë herë të ulët e herë të ngritur e ka theksuar rrezikun që i kanoset Rusisë nga bota perëndimore. Pa diskutim, lufta në Ukrainë është një luftë mes dy botëve, mes dogmës histerike të viktimizimit, që në esencë e ka ekspansionin, dhe botës perëndimore, e cila pavarësisht nga dobësitë e treguara, përfaqëson progresin, humanitetin dhe gjithë vlerat e tjera që i nënkupton bota demokratike,

Tërësisht në një heshtje të plotë dhe në funksion të idesë së tij fikse dhe brutale për botën demokratike, më 24 shkurt ai e kishte sulmuar Ukrainën, e cila tashmë pas një muaji po tregon se me çdo kusht do ta mbrojë integritetin dhe sovranitetin e saj me një heroizëm të paparë. Për një muaj luftime, bombardime nga të gjitha anët, populli i Ukrainës po reziston mrekullisht ndaj makinerisë vrastare të Putinit, duke krijuar në të njëjtën kohë një solidaritet të jashtëzakonshëm në mbarë botën.

Nuk dihet se deri ku mund të shkojë makineria e luftës së Putinit, por një gjë mbetet e sigurt, se Ukraina po reziston denjësisht përballë një agresori që gjatë kohë është përgatitur për këtë luftë. Sigurisht, duke mënjanuar situatat e mundshme apokaliptike të theksuara edhe nga shumë ekspertë ushtarakë, Putini duket se tashmë është përballë një dështimi në luftën me Ukrainën. Duket se kjo makineri lufte, e trumbetuar sa e sa herë, në fakt është një makineri e vjetruar dhe e pamotivuar. Sipas shumë ekspertëve ushtarakë, retorikat e përdorimit të armëve bërthamore nga Kremlini përdoren pikërisht për ta fuqizuar këtë pafuqi, e cila ka marrë edhe goditje të tjera në aspektin ekonomik, për shkak të sanksioneve të vendosura nga shtetet perëndimore.

Sipas të gjitha gjasave Putini, në asnjë rast, nuk do të arrijë ta nënshtrojë Ukrainën, e cila për më tepër po bën edhe një betejë tjetër, një betejë për të mbrojtur vlerat europiane. Mbetet shumë e rëndësishme se si do të zhvillohet kjo luftë, por një gjë mbetet e sigurt, që kjo do të ketë ndikim edhe në pjesët e tjera të botës, sidomos në Ballkan. Nga shumë analistë të vëmendshëm është theksuar se Putini ka tendencë që ta destabilizojë rajonin e Ballkanit dhe si pika të brishta shihen Bosnja dhe Hercegovina, gjegjësisht Republika Serbe, Kosova dhe Mali i Zi. Nuk ka dyshim se ekziston një rrezik potencial që situata të tilla të barten edhe në rajonin e Ballkanit.

Mbetet shumë me rëndësi që faktori politik shqiptar, në të gjitha hapësirat shqiptare, të jetë tepër i kujdesshëm dhe, pa dyshim, në koordinim të plotë më SHBA-në dhe BE-në, të cilat janë një e ardhme e sigurt për shqiptarët. Sigurisht që do të varet shumë se çfarë epilogu do të marr lufta në Ukrainë. Në fakt, në Ukrainë ndodh beteja mes dy botëve dhe fati i kësaj beteje do ta përcaktojë edhe gjeopolitikën e ardhshme.

Sigurisht se do të jetë një betejë e vështirë që do të zgjasë, një betejë që do të kalojë nëpër tmerret e viktimave civile dhe të dritës së lavdisë që po e ofron populli i Ukrainës. Do të jetë një betejë që gjithashtu do të kalojë nëpër “ferrin” e kërcënimeve bërthamore dhe formave të tjera të propagandës tipike për regjimin e Putinit. Por, ka një shpresë, sepse ndoshta për herë të parë, pas shumë kohësh, vendet perëndimore janë më të bashkuara se kurrë për t’i thënë stop këtij agresioni, që ka shkelur të gjitha rregullat ndërkombëtare.

Përtej optimizimit racional, një gjë mbetet e sigurt: bota, sidomos Europa, nuk do të jetë e njëjtë pas agresionit në Ukrainë. Mes një përshkallëzimi dhe ribërjes së paqes do të shpërfaqet fytyra e dëshpërimit dhe trishtimit. Gjithë ai shkëlqim këmbëngulës dhe, në të njëjtën kohë, oportun i progresit europian do të sfidohet vazhdimisht nga dogma brutale. E ardhmja do të jetë një koezistencë oksimoronesh, që vijnë nga kohët historike. Dhe, pjesë e kësaj krisjeje botëkuptimore do të jemi të gjithë duke na trandur gjer në thelb të jetës.