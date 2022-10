Besnik Ferati “Is back”

Më në fund vjen lajm i mirë. Besnik Ferati do të rikthehet në fushat e futbollit. Futbollisti i Shkupit ka kaluar me sukses rehabilitimin dhe së shpejti pritet të rikthehet në stërvitje. Lajmin e ka bërë të ditur vet FC Shkupi, duke njoftuar se futbollisti i tyre do ti bashkohet skuadrës bardheblu së shpejti.

Besnik Ferati firmosi me Shkupin në janar të këtij viti, por mbeti jashtë fushave për shkak një sëmundje që nuk e lejonte të jetë aktiv në fushat e futbollit.