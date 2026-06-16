Besnik Emini edhe për një mandat në krye të ITSHKSH-së
Këshilli i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërorë e Kulturore të Shqiptarëve, në mbledhjen e mbajtur zgjodhi prof.dr. Besnik Eminin drejtor me mandat 4 vjeçar.
Prof.dr. Besnik Emini është këshilltar shkencor pranë Institutit, i cili shërbeu për dy mandate ushtrues detyre drejtor.
Në mbledhjen e Këshillit të Institutit, krahas anëtarëve të Këshillit nga radhët e të punësuarve, të pranishëm ishin edhe anëtarët e Këshillit të deleguar nga Qeveria.