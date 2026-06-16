Besnik Emini edhe për një mandat në krye të ITSHKSH-së

Besnik Emini edhe për një mandat në krye të ITSHKSH-së

Këshilli i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërorë e Kulturore të Shqiptarëve, në mbledhjen e mbajtur zgjodhi prof.dr. Besnik Eminin drejtor me mandat 4 vjeçar.

Prof.dr. Besnik Emini është këshilltar shkencor pranë Institutit, i cili shërbeu për dy mandate ushtrues detyre drejtor.

Në mbledhjen e Këshillit të Institutit, krahas anëtarëve të Këshillit nga radhët e të punësuarve, të pranishëm ishin edhe anëtarët e Këshillit të deleguar nga Qeveria.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomati turk: Mbajtja hapur e Ngushticës së Hormuzit, jetike për tregtinë globale dhe sigurinë energjetike

Kryediplomati turk: Mbajtja hapur e Ngushticës së Hormuzit, jetike për tregtinë globale dhe sigurinë energjetike

Janevska: Matura shtetërore këtë vit u zhvillua në kushte të rregullta dhe me më pak raste kopjimi

Janevska: Matura shtetërore këtë vit u zhvillua në kushte të rregullta dhe me më pak raste kopjimi

Logos-A sjell veprën monumentale në dy vëllime të Mevlana Xhelaleddin Rumiut “Divani Kebir”

Logos-A sjell veprën monumentale në dy vëllime të Mevlana Xhelaleddin Rumiut “Divani Kebir”

Dhjetëra investime të reja nga Turqia! Mickoski: Erdogan premtoi se edhe kompani tjera do të investojnë në RMV

Dhjetëra investime të reja nga Turqia! Mickoski: Erdogan premtoi se edhe kompani tjera do të investojnë në RMV

Pas marrëveshjes me SHBA-në, anijet e para iraniane kalojnë pa pengesë bllokadën detare

Pas marrëveshjes me SHBA-në, anijet e para iraniane kalojnë pa pengesë bllokadën detare

Kasami: Një tjetër lajm i madh për Pollogun! Një investim nga jashtë në vlerë prej rreth 20 milionë euro

Kasami: Një tjetër lajm i madh për Pollogun! Një investim nga jashtë në vlerë prej rreth 20 milionë euro