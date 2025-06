Besimtarët myslimanë sot festojnë Kurban Bajramin

Besimtarët myslimanë në të gjithë botën festojnë sot ditën e parë të Kurban-Bajramit.

Kurban Bajrami, i njohur ndryshe si Festa e Sakrificës, përkujton gatishmërinë e profetit Ibrahim për të flijuar të birin si shenjë bindjeje ndaj Zotit. Me këtë rast, shumë familje myslimane therin kurban – zakonisht dele, dhi apo lopë – dhe mishin e ndajnë me të afërmit, fqinjët dhe të varfrit, si shenjë solidariteti dhe bujarie.

Festa e Kurban Bajramit do të vijojë gjatë gjithë ditës me vizita familjare, urime, dhe ndarje të ushqimit me të afërmit dhe komunitetin, duke përforcuar vlerat shpirtërore dhe humane që kjo festë përcjell.

