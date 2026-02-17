Besimtarët muslimanë falin namazin e teravisë së parë në Xhaminë Al-Aksa

Besimtarët muslimanë falin namazin e teravisë së parë në Xhaminë Al-Aksa

Besimtarët muslimanë u mblodhën në oborrin Haram al-Sharif për të falur namazin e teravisë së parë në Xhaminë Al-Aksa, me rastin e fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, raporton Anadolu.

Qindra besimtarë morën pjesë në faljen e teravisë, duke krijuar një atmosferë shpirtërore në një nga vendet më të shenjta të muslimanëve.

Pamjet nga Qyteti i Vjetër i Kudsit treguan radhë të gjata besimtarësh dhe një prani të shtuar në kompleksin e shenjtë, teksa shumë muslimanë u panë duke u falur dhe duke kaluar mbrëmjen në hapësirat e xhamisë.

Derisa disa vende mbështeten në vëzhgimin lokal të hënës, disa të tjera përdorin llogaritje astronomike për të përcaktuar fillimin e muajit, veçanërisht kur të dhënat shkencore konfirmojnë pamundësinë e vëzhgimit vizual.

MARKETING

Të ngjajshme

Inteligjenca Artificiale në BE – cilat janë vendet dhe grupmoshat që e përdorin më shumë?

Inteligjenca Artificiale në BE – cilat janë vendet dhe grupmoshat që e përdorin më shumë?

Konjufca nga Haga: Procesi ndaj drejtuesve të UÇK-së i ndikuar politikisht

Konjufca nga Haga: Procesi ndaj drejtuesve të UÇK-së i ndikuar politikisht

Zelensky: Ukraina është gati për paqe, por jo Rusia

Zelensky: Ukraina është gati për paqe, por jo Rusia

BOTA NË FOKUS | Ramazanet në Gazën e shkatërruar!

BOTA NË FOKUS | Ramazanet në Gazën e shkatërruar!

Vuçiq pretendon se shpallja e pavarësisë së Kosovës nisi rrënimin e rendit botëror

Vuçiq pretendon se shpallja e pavarësisë së Kosovës nisi rrënimin e rendit botëror

Presidentja Osmani pranon urim nga presidenti Erdoğan me rastin e Ditës së Pavarësisë

Presidentja Osmani pranon urim nga presidenti Erdoğan me rastin e Ditës së Pavarësisë