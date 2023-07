Besimi: Me sindikatat kemi përafruar qëndrimet për rritjen e pagave

Ministri i Financave Fatmir Besimi tha se çështja e pagave të administratës do të zgjidhet së shpejti. “Mendoj se jemi afër zgjidhjes me sindikatat, nëse vazhdojmë me këtë intensitet, është çështje ditësh kur do ta rrumbullakësojmë këtë çështje, tha në intervistë për MIA-n ministri i Financave, Fatmir Besimi i cili është drejtpërdrejtë i përfshirë në negociatat me sindikatat për rritjen e rogave dhe për metodologjinë e re të rrogave në sektorin publik.

“Ka klimë solide, besim të ndërsjelltë, vullnet për zgjidhje, duhet edhe disa finesa t’i përfundojmë”, thekson Besimi, duke shtuar se është optimist racional.

