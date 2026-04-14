Besiktasi synon transferimin e Edon Zhegrovës në verë

Besiktasi synon transferimin e Edon Zhegrovës në verë

Pasi vendosi të ndahej nga Milot Rashica në fund të sezonit, Besiktas ia ka vënë syrin Edon Zhegrovës së Juventusit për pozicionin e krahut të djathtë. Mësohet se drejtuesit kanë kontaktuar agjentin e yllit të Kosovës.

Besiktasi, duke vazhduar përpjekjet e saj për transferime për sezonin e ri, ka bërë një lëvizje të papritur.

Bardhezinjtë, të cilët do të ndahen nga sulmuesi i krahut kosovar Milot Rashica në fund të sezonit, i kanë vënë syrin një tjetër ylli kosovar.

Sipas mediumit turk Fanatik, është mësuar se Besiktasi po shqyrton 27-vjeçarin Edon Zhegrova, i cili luan për Juventusin.
Raportet gjithashtu sugjerojnë se menaxhmenti i klubit turk ka kontaktuar agjentin e sulmuesit anësor nga Prishtina për të pyetur në lidhje me kushtet e kontratës.
Zhegrova, e cila iu bashkua Juventusit në fillim të sezonit, po vuan për të siguruar kohë loje dhe është e hapur për t’u larguar nga klubi italian në fund të sezonit.

Ylli i Dardanëve, i cila ka luajtur në 21 ndeshje këtë sezon, spikat me aftësitë e saj në driblim dhe gjuajtjet e fuqishme nga distanca.

