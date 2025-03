Besiktasi i Rashicës dhe Muçit triumfon në derbin ndaj Galatasaray

Galatasaray pësoi sot (e shtunë) humbjen e parë sezonale, pasi u mposhtën në derbin e madh të Stambollit ndaj Besiktasit, të cilët në xhiron e 29-të të Superligës së Turqisë arritën të triumfojnë në shtëpi me rezultat 2-1.

Më së shumti këtij rezultati i është gëzuar Fenerbahçe, pasi tashmë janë rikthyer në lojë për titullin kampion.

Besiktas fitoi me një lojtar më shumë në fushë, pasi Galatasaray ishte pa Frankëoskin nga minuta e 36-të, i cili u përjashtua nga fusha, ndërsa Besiktas ishte në epërsi me golin e Rafa Silvës në minutën e 23-të të ndeshjes.

Megjithatë, Galatasaray ishte një kundërshtar shumë i vështirë edhe me dhjetë lojtarë, kështu që në minutën e 45-të me një lojtar më pak barazoi me Torreiran, i cili shënoi për 1-1.

Mirëpo, Besiktasi arriti të thyejë rezistencën e rivalit të qytetit dhe siguroi fitoren me rezultat 2-1 me golin e Gedson Fernandes në minutën e 66-të.

Gjithashtu duhet thënë se vendasit e mbyllën ndeshjen me dhjetë lojtarë në fushë, pasi Kilicsoy mori karton të kuq në minutën e 96-të.

Galatasaray mbetet lider në renditje me 71 pikë, por tani Fenerbahce mund të mbyllë diferencën në vetëm tre pikë, është gjashtë pikë mbrapa dhe ka një ndeshje më pak.

Deri në fund të sezonit kanë mbetur edhe tetë xhiro dhe nuk ka dyshim se tashmë gjithçka është e hapur në luftën për titull./

